Het is maar goed dat er in het top-NRC-verhaal Het was zo’n goed idee: een podcast over morele dilemma’s van ambtenaren. Tot ze hem hoorden genoeg te lachen valt, anders was het namelijk best wel heel erg ontzettend triest. U krijgt een PvdA'er die een 'academie voor levenskunst' runt en voorlichter was van de gemeente Zoetermeer, Job Cohen maakt een cameo, er schijnt een programma bij een uitvoeringsdienst te bestaan dat 'Loyale Tegenspraak' heet, er is een Socratisch kralenspel, het initiatief 'JenV verandert' blijkt afgeschaft en veranderd in 'JenV Next level' en iemand gebruikt het woord 'hittepunten'. Ambtenaarder wordt het niet.

Maar toch. Het trieste aan het top-NRC-verhaal Het was zo’n goed idee: een podcast over morele dilemma’s van ambtenaren. Tot ze hem hoorden zijn alle ambtenaren die dit vandaag in hun lijfblad lezen, struikelen over kleine fouten en/of overtrokken interpretaties in topics als deze of (godbetert) reacties op sociale media en dan concluderen: zie je wel, ben je een keer open, krijg je weer gezeik. En zo gaan de luiken nog verder dicht en zitten we ook zonder Mark Rutte nog jaren aan de Rutte doctrine vast.

Joe

Er is geen doofpot, er is gewoon een hele afgewogen manier van dingen openbaren!