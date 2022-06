Hee wat leuk, een klager over de Rutte-doctrine maar dan eens niet de oppositie of een ontevreden journalist, maar gewoon een veteraan uit de eigen loopgraven van deze informatieoorlog. De voormalige privacyfunctionaris bij de korpsleiding van de politie, Ben van Hoek, doet een boekje open over de omgang met transparantie en Wob-verzoeken. Over ministeries en gemeenten waar volgens hem "een cultuur van achterhouden" heerst. Over een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid die lachend zegt: "Je vergeet weleens een documentje, hè." Over een Wob-verzoek betreffende MH17 waarbij een topambtenaar van hetzelfde ministerie de opdracht gaf niet langer naar documenten te zoeken: "Dit blijft alles." Over belastende vreugdevuurdocumenten voor burgemeester Krikke, waarbij een gemeenteambtenaar voorstelt dat iedereen net doet alsof het bestand nooit gevonden is. Over burgemeester Aboutaleb die een rapport over illegale anderhalvemeterpolitie liet achterhouden tot na de verkiezingen en het verslag van het overleg daarover werd weggelaten uit een Wob-verzoek. En over de verwijderde sms'jes van Rutte en hoe die daarmee het verkeerde voorbeeld geeft. "De obstructie van de wet wordt zo verder genormaliseerd. Het is funest voor het vertrouwen in de overheid." Het is een frustrerend betoog over een diepgewortelde behoefte van ambtenaren om vooral in de eigen schaduw te werken en een bestuurscultuur waarin transparantie een vies woord blijft. De praktijk blijkt exact wat u verwachtte en dat maakt het zo treurig.

En wat ie wel wist wordt gewoon gewist