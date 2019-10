De gemeente Den Haag heeft geen Lange Poot uitgestoken toen duidelijk werd dat de Vreugdevuren des Doods in Scheveningen finaal uit de hand liepen. Dat wisten we al lang en nu staat het ook in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Heel toevallig is er in Den Haag gisteren een enorme coalitiebrand uitgebroken, dus staan de hekken voor burgemeester Pauline Krikke waarschijnlijk net ver genoeg om niet geraakt te worden door dit bestuurlijk fiasco. Maar de vreugdevuurbouwers zelf zijn wel de sjaak. Dat wordt volgend jaar dus een veertien uur durende Leen Schaap Brand Preventie Workshop en daarna drie waxinelichtjes van de Action met een kapotte aansteker voor de vrijâh jongâhs van de Pier. En dan in 2021 weer ouderwets rellen.

Dodelijke alinea