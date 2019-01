De Eerste Zwarte Piet van het Jaar, is voor een VVD-er, en ze heet Pauline Krikke. Mevrouw de Burgemeestert van DenHagistan gaat gigantisch de schuld krijgen van Het Inferno van Scheveningen, want ja dan had je maar geen vergunning moeten afgeven. Project Vreugdevuur begon ooit om de kansenjeugd van Scheveningen / Duindorp van de straat te houden in Den Haag en omstreken. Ze mochten fikkie stoken op het Scheveningse strand, want anders staken ze de rest van de stad maar in de hens. Op zichzelf geen slecht plan. Maar de wedijver tussen de twee prachtwijken liep dit jaar giga uit de hand, met Mordor-achtige fakkeltorens van wel 45 meter hoog. La Krikke gaat nu in de evaluatiemodus en in de lessen voor de toekomst-stand. Maar wij zeggen u alvast: die burgemeesterscarrière is in vliegvuur, firenados & fijnstof opgegaan. WOESSJHHH.

Het was wel Krikke die het liet Fikke

