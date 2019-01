"Krikke sprak van een duivels dilemma."

Dus we moeten begrijpen dat Krikke eigenlijk goed gehandeld heeft? Dat ze alle voor- en nadelen zorgvuldig heeft afgewogen en dat het risico van een ramp een ingecalculeerd risico was? Bullshit. Ze maakt er nu met terugwerkende kracht een duivels dilemma van. Op het moment dat ze toestemming gaf was er geen sprake van een moeilijke afweging, integendeel, ze heeft achteloos haar goedkeuring gegeven, want zo'n vaart zou het allemaal niet lopen, met die paar metertjes extra hoogte..

Is wel een tactiek, met terugwerkende kracht spreken van een duivels dilemma.

Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting: "het was een duivels dilemma".

Halsema over haar beslissing het burka-verbod niet te handhaven: "het was een duivels dilemma."

Ollongren over de afschaffing van het referendum: "het was een duivels dilemma".

Pechtold over het als cadeau aannemen van dat penthouse: "het was een duivels dilemma".

Jinek over het vertonen van de pik van Gullit: "het was een duivels dilemma".

Enzovoort.