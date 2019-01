Helaas mensen. Den Haag staat nog overeind. Na heldhaftig en doortastend optreden van hulpverlenende hulpverleners, die met man en macht en enorme spuitwagens de daken van de stad nathielden, is een catastrofe uitgebleven. Er raakten weliswaar huizen en bedrijven beschadigd, maar het inferno, waarop velen zo gehoopt hadden, bleef uit. Bij het in de fik steken van de vreugdevuren in Schevening en Duindorp ging wat mis. Er ontstond vliegvuur en en het sneeuwde brandende houtskolen in de Hofstad, mede door de westendwind, kracht 5. Burgemeester Krikke van Den Haag overweegt nu de fikkies op het strand te laten verbieden, want zo zijn ze bij de VVD. Krikke: 'Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is.' Schitterende beelden, wel. Meer foto's van de aftermath & ravage bij Omroep West.

FIRENADO

Kan prima, toch? Cultureel Erfgoed!