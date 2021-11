Want jij hebt niets te verbergen? Jij hoeft geen privacy te hebben? Jij vind het prima als elke laag van de overheid exact weet waar jij wanneer bent met wie? En wat jij met die mensen bespreekt?

“If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.” - Cardinal Richelieu

Helaas lijkt dit juist een instructie te zijn voor veel mensen, waaronder onze politici.

De heksenjacht van de woke-menigte heeft al duidelijk laten zien dat alles wat NU verzameld word je misschien nu nog niet in de problemen brengt, maar wat gaan ze in de toekomst met die data doen als men er anders over denkt.