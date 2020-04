Tot zover de geloofwaardigheid van degenen die volhouden dat de vele camera's geen bedreiging van onze vrijheid en veiligheid zijn. De camera's zijn hier nooit voor bedoeld en het volgen van de bevolking op deze schaal is zeer discutabel. Los van het benodigde referendum dat noodzakelijk is om deze inperking van de vrijheid te legitimeren, heeft het vele andere ongewenste neveneffecten.

Vele gemeentes gaan nu investeren is een systeem dat permanent onderhouden moet worden en een oplossing is voor een niet bestaand probleem. Stel dat iemand de anderhalve meter niet aanhoudt, wat dan? Dan kom je op de opsporingslijst? Hoe lang en hoeveel moet men onder anderhalve meter zijn voordat 390 (!!) euro in de pot gemikt moet worden?

Gaat iemand dan achtervolgd worden om te inasseren? Dan is de afstand ook minder dan anderhalve meter, er is fysiek contact omdat de ID kaart uitgewisseld wordt en iemand is langer buiten. Is dat het waard? Het is nou niet bepaald zo dat de politie niets op de plank heeft liggen.

Enger wordt het nog door het idee van het bedrijf dat we in de toekomst grote groepen mensen in de gaten moeten houden. Er wordt nu in zeer korte tijd een politiestaat opgetuigd waar Noord-Korea een kinderspeeltuin is.

Het is geldverspilling, niet te handhaven, onnodige inbreuk op persoonlijke vrijheid met enorme risico's. Het gaat dus ingevoerd worden.