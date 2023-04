:

In heel West Europa zien we deze taferelen. De zogenaamde "jungle" bij Calais terroriseerde de wijde omgeving. En in alle islamiserende steden zien we forse en steeds gewelddadiger criminaliteit; no go area's; toenemend geweld tegen joden, homo's, hulpdiensten, etc; toenemend seksueel geweld en gedwongen (kinder-) prostitutie; etc.

We moeten er maar mee leren leven. Kennelijk.

Dat pakweg 1% van alle linkse deugzeugen dat grove geweld desgevraagd net zo kwalijk vindt als oppositiepartijen is mooi. Maar zolang ze in het dagelijks debat vrijwel alleen ageren tegen oppositiepartijen kopen we daar niks voor.