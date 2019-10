Wat is het spannend mensen! Wat voor stad krijgen we er dit jaar in Nederland bij? Met nog 4 maanden te gaan, aan ongebreidelde import van Marrakeshque omvolkiërs uit Veiligelandië en labbekakkerig uitzetbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers zijn we Assen en Hoorn al voorbij en lijken we af te stevenen op een stad zo groot als Purmerend , Hengelo , Amstelveen , Leeuwarden , Deventer , VENLO!

Nou, zegt u het maar. Waar gaan we heen, en waarvoor?

Weet u trouwens wie ook uit Venlo kwam? (Antwoord na de break)

Chantal Janzen!