Is slechts een uiterst tijdelijke terugval. De trend is omhoog, steil omhoog. De Italiaanse regering heeft al de noodtoestand afgekondigd wegens de tsunami's dobberaars. Ik las dat de Italiaanse kustwacht illegale migranten van twee vissersboten aan het 'redden' was. Het ging om vele honderden dobberaars.

En ik blijf het herhalen: het enige dat helpt is de tsunami's tegenhouden. Met hekken op de landsbuitengrenzen en pushback beleid op zee. Dat achterlijke Gutmensch argument dat die arme lieden in staat moeten worden gesteld om op EU grondgebied asiel aan te vragen, moet de prullenbak in. Ze vluchten niet voor hun leven, ze zijn op zoek naar een beter leven. Allemaal.

En als 'een beter leven in de EU' ook als een legitiem migratiecriterium wordt aanvaard, dan geef je in feite twee-derde tot driekwart van de wereldbevolking toestemming om hiernaartoe te komen en zich permanent hier te vestigen. want die hebben het allemaal armer dan wij hier.

En dat kan niet. Niet volgens mij, althans.