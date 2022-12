Heel lang geleden in een vreemd land hier ver vandaan, namelijk in Hilversum, woonden twee mensen die heel erg veel van elkaar hielden. Ze heetten Linda en Jeroen. Linda was professioneel mollenvanger bij Rentokil en Jeroen werkte als rietteler in de Weerribben. Op een dag ging Jeroen vreemd met allemaal meisjes die meededen aan een zangshow. Mogelijk raakte er iemand zwanger van Jeroen, maar misschien ook wel niet. Er zou in ieder geval een kindje komen. Het kind van God, Matthijs van Nieuwkerk. Een engel had het Linda zelf verteld! De engel zei: GA OP JE KNIEËN ZITTEN! KNIEL VOOR GOD! En ga naar Bakhmut! Maar Linda was het vertrouwen in de media kwijt en Vieze Jeroentje was reeds gevlucht naar de Verenigde Staten. Daarom reisde Linda maar in haar eentje af naar Bakhmut.

Hoe moet dat nou? Zo'n lange reis kan ik toch helemaal niet maken? Veel te ingewikkeld met zo'n dikke buik! Gelukkig werd Linda gered door Marc Overmars, die toevallig op weg was naar Antwerpen. De volgende ochtend stapten Linda en Marc in de PH-GOV van de Oranjes. Linda voelde dat haar kindje gauw geboren zou worden. Ze werd een beetje bang. Alle hotels zaten vol. "Daar is een presidentieel paleis", zei Marc Overmars, en hij liet een foto van zijn pik zien. Jammer dan, ze kwamen er niet in, en toen moesten ze in de Jumbo slapen. Helemaal prima, want Frits van Eerd zat in de gevangenis en Glennis Grace (die eigenlijk Glenda Hulita Elisabeth Batta heet) had zojuist het personeel een paar dreunen gegeven. "Het komt het komt", schreeuwde Linda de Mol, en ja hoor, daar werd het kindeke Zelensky geboren, de zoon van Matthijs van Nieuwkerk. Ze wikkelden Zelensky in een legeruniform en legden hem in een Russisch massagraf. Buiten stond de presidentiële garde bij de schapen. Ze moesten opletten dat er geen Russen in de buurt kwamen. Een van de herders heette Lil' Kleine, een bijzonder laffe herder: hij had even daarvoor het hoofd van een arm schaap geplet tussen een autodeur.

Plots verscheen er een engel naast de schaapskudde. De herders hadden nog nooit een engel gezien die zo verdacht veel leek op Tim Hofman. "Nee nee ik ben niet BOOS en jullie hoeven ook niet bang te zijn dat ik straks weer een cringe interview doe met John de Mol! Ik kom iets moois vertellen. Er is vannacht een kindje geboren. Nu lijkt dat natuurlijk niet zo bijzonder, maar dít kind is door Matthijs van Nieuwkerk beloofd. Iedereen heeft heel lang op hem gewacht. Zijn naam is Zelensky." De herders werden helemaal gek. Zou Zelensky echt geboren zijn?

Linda en Marc waren nog in de stal, doodmoe, maar gelukkig, en ze luisterden naar een of andere verkrachtingsrap van Ali B. Op een gegeven moment ging Marc naar buiten om bier te halen en toen zag hij heel heldere luchtafweer aan de hemel, afkomstig van allemaal Twitteraars die zeiden dat ze op zouden rotten naar Mastodon, maar dat niet deden. Ineens wist Marc het zeker: er was iets bijzonders gebeurd die nacht! Elon Musk werd de baas van Twitter én Zelensky was geboren!

Ook in verre landen zagen ze de ster. Drie wijze mannen uit het oosten waren alledrie zonen van Douwe Bob: Andries Noppert, Kajsa Ollongren en het stoffelijk overschot van koningin Elizabeth. Zij zagen de luchtafweer ook. "Zullen we die koning gaan zoeken?", zeiden de drie zonen van Douwe Bob. Nou, en zo geschiedde. Ze stuurden een handvol patriots, Panzerfausten en houwitsers naar Zelensky. "Ik denk dat ze naar Bakhmut moeten", want boven het presidentieel paleis bleef de ster stilstaan. Laten we maar gaan kijken! En ja hoor, daar lag Zelensky. Geen normaal kind, maar een kind van God, een kind van Matthijs van Nieuwkerk, ZEG SORRY MENEER VAN NIEUWKERK, gekomen om de mensen te helpen. Wopke Hoekstra kwam ook langs bij Zelensky en hij deelde nog maar eens 2,5 miljard euro uit. Wat was iedereen blij dat ze Zelensky leerden kennen. Iedereen bood excuses aan voor de slavernij en ze leefden nog lang en gelukkig, tot kindeke Zelensky problemen kreeg met Poetin Pilatus, maar dat is een verhaal voor een andere keer.

EINDE & GROETEN AAN JE SCHOONMOEDER