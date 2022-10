Nou groener...armer.

Dat is iets anders.

Mensen worden gedwongen om zuiniger aan te doen, het gaat niet uit een groene motivatie.

Het zou zomaar kunnen dat er wel een andere wake-up call is:

Dat allerhande handige snel geldregelende jongens die lekker geld willen verdienen risico's kunnen veroorzaken zoals energietekorten.

Ze verdienen er lekker aan, maar de risico's, die zijn voor u.

Misschien moet dat een beetje anders.

Voorbeeld:

Esther Ouwehand heeft destijds wel eens Kamervragen gesteld over de overeenkomsten met Gazprom over gasopslag in Nederland met overheidsbedrijf EBN.

Maar volgens Maxime Verhagen dat was gevoelige informatie die marktverstorend zou kunnen werken.

Blijkbaar was er iets raars mee.

Met de WOB in de hand van en een dure advocaat kwam gemeente Bergen ook niet verder. De overheid heeft of kent die contracten niet, is het antwoord.

Tot op de laatste maanden van 2021 bleef men geloven dat de markt het allemaal zou oplossen.

Stef Blok (VVD) „Een goed functionerende gasmarkt is een belangrijke waarborg voor de leveringszekerheid.”

Niet perse. Soms even opletten.

Maria van der Hoeven eind 1e decennium: „Dat is belangrijk voor de consument: dat het gas komt, en dat het gas altijd komt.” Daarom „is het van belang dat we een gasopslag realiseren in Nederland, samen met Gazprom”. Evidente vragen - werkt die markt wel echt, zijn staatsbedrijven Taqa en Gazprom marktpartijen of worden zij politiek aangestuurd, werden genegeerd.

Dus we doen het dom