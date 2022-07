Oh hoe orthodoxie tot orthopraxie leidt vraagt u nou zo dus. En als veronderstelling tot ceremonie leidt, raakt steeds meer uit beeld dat er een veronderstelling geëerd wordt, in plaats van een feitelijk gegeven. Want de ten diepste infantiele gretigheid waarmee overstromingen en andere patroonbreuken aka "horrible weather patterns" worden toegeschreven aan 'klimaatverandering', blijft gewoon van een onzegbare pathetiek. Zoiets kun je vermoeden, maar zoiets kun je simpelweg niet weten.

En dan hebben we het maar even niet over Frans' ronduit ranzige inzet in het bovenstaande filmpje van een 15-jarig meisje dat "op klimaatkamp" om het leven kwam bij een overstroming in België. Dat moet je maar kunnen. Met die zijige vroomheid en die verachtelijke, gespeelde kalme urgentie. Wat is het toch een misselijk sujet.

Het meest recente IPCC-rapport was nog geen fractie zo alarmistisch als Frans & Co: "There are good reasons to want to reduce carbon emissions, to zero if possible. But the apocalyptic visions trotted out to accompany the publication of this IPCC report – as in common with previous IPCC reports – bear little relation to the scientific content within."

De mens kan nu eenmaal maar matig omgaan met een gebrek aan causaliteit. Zondvloedmythes zijn zo'n beetje de meest universele ter wereld en deze ronde is CO2-uitstoot de zonde. CO2 is bestempeld tot een soort enkelvoudige draaiknop waarmee de mensheid de temperatuur bepaalt van een bol magma bedekt in tektonische platen, water, aarde, flora en fauna in een mild fluctuerende baan om een grillige zon die we nog minder goed kennen dan de bodem van onze eigen oceanen.

Enfin, 4 mei herdekingsdag, 5 mei bevrijdingsdag, 6 mei Pim Fortuyn-dag klimaatslachtoffer-dag inclusief zelfdodingen door klimaatdepressies en alcohol- en drugsoverdosissen met dodelijke afloop binnen NRC-families wegens "pretraumatische" klimaatstressstoornis.

Internationale Dag voor de Diarree Doden. Iemand?