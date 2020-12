Precies, dat gezeik en gezeur is een politiek spelletje. Zolang het programma wordt uitgevoerd is het mij om het even welke nitwit er in de kamer zit. Zolang hij/zij maar het goede kiest als er in de kamer stemming moet worden uitgebracht. Die paar mafklappers bij die jeugdafdeling zijn mij echt om het even. Moet je eens kijken wat voor extreme mafketels er bij de jeugdafdeling van GL zitten bv. Of socialistische communistjes er bij de SP rondhuppelen. Of wat voor maffe gekken er bij PvdD wensen dat er varkenhouders, nertsenfokkers en dat soort mensen worden afgeschoten. Alleen ja die "deugen". Terwiijl dat soort mensen een stuk enger zijn dan die jongetjes bij de jeugdFvD, dat soort gastjes bij GL en PvdD zijn Duijvendakjes. Mao aanhangertjes bij SP. Al het foute beleid dat er nu is, zoals de massa-immigratie, eu, etc hebben we allemaal te danken aan dat soort mensen.

Bovendien lopen de *echte* jodenhaters in de vorm van Islam rond bij GL. Maarja he, dat mag je niet zeggen.