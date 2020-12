De band blijft spelen terwijl het Vlaggenschip van de Renaissancevloot ten onder gaat.

Zoals Maarten van Rossum het onlangs treffend zei: "Als er natuurlijk één iemand een ongekend talent heeft om zichzelf in de voet te schieten dan is het wel Thierry Baudet. Niet alleen in de voet, maar ook in de andere voet en hij heeft zich nu ook vrij ingerijpend in de linker en rechterarm geschoten en de vraag is nu, schiet hij alsnog ook in zijn hoofd, dan is het klaar."

Het ene schot in de voet kwam al met zijn overwinningsspeech op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen. Het schot in zijn andere voet kwam met zijn Tweet over "lastigvallende Marokkanen in de trein". Het eerste schot zijn arm deed hij door keer op keer de gevaren van COVID-19 op pedante wijze te bagatelliseren en het schot in zijn andere arm kwam met het sympathiseren met viruswappies en complottheoriën. De chaos van de afgelopen 2 weken beschouw ik dan maar als het door Maarten van Rossum genoemde "schot in eigen hoofd". Dit alles natuurlijk in overdrachtelijke zin (je moet het er tegenwoordig nadrukkelijk bij vermelden).

En dan kan hij zelf wel aanvoeren dat hij nu eenmaal een flamboyante persoonlijkheid is die graag mag provoceren; op vele potentiële kiezers kwam hij inmiddels over als een larmoyante narcist die graag zijn eigen koers mag varen.

Heel veel leden van de partij zagen in het begin een fatsoenlijk en intellectueel alternatief op rechts ontstaan dat voorzag in een enorme behoefte. Dat verklaart ook het enorme succes. En heel veel van diezelfde, inmiddels veelal voormalige, leden wensen niet geassocieerd te worden met zelfs maar de verdenking van antisemitisme, homofobie of extremisme. De eigenzinnige koers, zijn controversiële uitspraken die geen partijstandpunt zijn en het wijfelende optreden om dubieuze figuren uit de partij te zetten zijn wat mij betreft dan ook hoofdoorzaken van de implosie. En dat heeft niets te maken met "trial by media", want de (voormalig) FvD leden waren daar allang immuun voor. Introspectie is hier op zijn plaats.