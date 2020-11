Jeetje, dit was ooit zo'n veelbelovende partij.. Hoe heeft het zover kunnen komen.

Misschien naief, maar ik geloof oprecht dat Baudet zelf geen nazi of zelfs maar sympathisant is.

En eveneens naief: ik verbaas me dat er zoveel dubieuze figuren op die partij af zijn gekomen. Waar komen al die mensen vandaan? Al die citaten, beeltenissen en symbolen uit hun whatsapp-groepen die we voorbij zagen komen de afgelopen dagen: ik ken ze niet eens! Simpelweg omdat ik volstrekt geen interesse in de nazi-ideologie heb. Is het normaal in bepaalde kringen van corporale elites om zo openlijk met het 3e rijk te flirten?

In het vorige topic drukte ik me wat al te lomp uit en werd weggejorist, maar wat ik bedoelde is: na de LPF is dit de 2e keer dat een partij die een serieuze bedreiding voor het establishment vormde in de kiem wordt gesmoord. En net als toen vind ik dit vooral heel jammer, want een fatsoenlijke rechtse partij met potentie zou in het Nederlandse politieke landschap echt een verademing zijn.