Fractievoorzitters vanaf 20u bijeen in een Van der Valk in Tiel

Schakelen we rechtstreeks naar de Voordeur voor Democratie voor een heerlijk avondje vol Lange Messen en Bijltjes. Dit is natuurlijk niet de echte voordeur voor democratie. De partijtop is vanavond bijeen in een supergeheime bunker om te beraadslagen over Hoe. Nu. Verder. Nadat de "jongeren" van de partij zich weer eens historisch fout hadden gedragen (dossier), en Tante Bel een dieptebom liet afgaan. Beraad is op instigatie van Hiddema, de jungmädel Vlaar & Verweij en jeune premier Eerdmans. Volgens geruchten (Parool) wil Hiddema zelfs helemaal het bijltje erbij neergooien, en vluchten naar Zuid-Amerika.

Eerst beraad, dus. Of de politieke paradijsvogel er zelf bij is onder de toekan in Tiel, is onduidelijk. Wat er met Freek gaat gebeuren, ook. Er klinkt intern gejuich om het neerleggen van het fractievoorzitterschap door Baudet, maar anderen zijn wantrouwiger over de plotselinge vlucht naar voren. En hoe komt JFvD uit het proces? De appgroepen ratelen. Later meer...

De verweesde verklaring van Baudet

Alte Kameraden