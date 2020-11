Erkenbrand in Forumbunker slaat over naar de hele kieslijst

De simpelste samenvatting van deze totaalclusterfuck: Nummers 2, 3, 4 en 5 van de kieslijst van FvD eisen dat de nummer 1 (Thierry Baudet) het onderzoek dat door de nummers 6 en 8 van de lijst naar nummer 7 wordt gedaan, overslaan en meteen over gaan tot royement van die nummer 7, Freek Jansen. Ook moet Jongeren voor Forum voor Democratie ontbonden worden.

Theo Hiddema (nummer 2) dreigt zelfs zijn lidmaatschap op te zeggen. Nummers 3, 4 en 5 zijn respectievelijk Nicki Pouw-Verweij (statenlid in Utrecht, een fractie die zondag al collectief om sanering van JFvD vroeg), Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Buiten hen dreigen andere leden ook met hun lidmaatschap. In de Kamerfractie schijnt de sfeer volledig verziekt te zijn door Thierry, wiens megalomanie leidt tot pesterijen en vernederingen van anderen. Baudets lot is verbonden aan dat van Freek Jansen, wat leidt tot hardop uitgesproken suggesties "dat de partij zou wel eens beter af kunnen zijn zonder Thierry als partijleider."

Inmiddels gaat er ook een brief rond vanuit JFvD, waarin de jeugdstorm zich achter Thierry & Freek schaart. Aangezien dat hele FvD momenteel zo lek als een mandje is: de brief schijnt te zijn geschreven door Lidewij de Vos, medewerkster van het Renaissance Instituut en het vriendinnetje van Massimo Ettale, het JFvD-bestuurslid dat direct betrokken was bij het royement van een klokkenluider die het nazismegedweep binnen de club aan de kaak wilde stellen. Hier staan hij & Lidewij samen te BorrelVD'en. In deze aan het bestuur geklonken spontane grassroots brief wordt namens de 4000 jongeren geklaagd dat Annabel Nanninga de 4000 jongeren "collectief wegzet als antisemitisch".

In de brief worden alle jongeren vervolgens collectief achter de partijleider weggezet: "Wij steunen, net als Thierry Baudet, de aanpak zoals die gepresenteerd is door het JFVD-bestuur", schrijft Lidewij JFvD over het foponderzoek dat Baudetgetrouwen Olaf Ephraim (6) en Wybren van Haga (8) met Paul Cliteur (senator) moeten gaan uitvoeren. Het schrijven smeekt om af te zien van sanering van JFvD: "Freek Jansen en de rest van het JFVD-bestuur hebben van JFVD de grootste en leukste politieke jongerenorganisatie van Nederland hebben gemaakt, en wij staan achter hen."

Freek Jansen worden door veel andere FvD'ers juist beschuldigd van het verzieken van de sfeer, het gedogen van fascismeverheerlijking en het opjagen van klokkenluiders. Oftewel: het schisma is compleet, direct doorpakken nu!

UPDATE: Google-doc van de JFvD-brief *poef* offline (goh), stijlloze mirror *poef* online (duh)

UPDATE: Statement Baudet. Hij verlaat de kieslijst

En iets over zijn oma en boeken van laag allooi

Ondertussen, bij Baudet en zijn betaalde huisblaadje...

Dit zou toch wel de ultieme dolksteek zijn