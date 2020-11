Een nieuwe dag, een nieuwe ontwikkeling in de soap rond het Forum voor Democratie. Thierry Baudet stuurt nu aan op een """ordentelijke""" splitsing. Wij zijn erg benieuwd hoe Baudet dat na de onthulling van de brief van Nicki Pouw-Verweij van gisteren voor zich ziet: dat aan de ene kant de groep verdergaat die antisemitisme, complotten over Hillary Clinton en/of corona geen probleem vindt? En dan aan de andere kant de groep die nadat de politiek leider van de beweging waar ze jarenlang lid van waren de meest walgelijke en absurde uitspraken deed niet dacht 'en nu kappen we ermee en verbreken we al onze banden met deze rabiate gek' maar 'hee dit is een lekker bommetje om vijf dagen later af te laten gaan in de T. en misschien wil hij wel gezellig een zeteltje in Brussel pakken'? En dat dat dan allemaal ordentelijk gescheiden wordt? Tijd om wakker te worden en om je heen te kijken. Het Forum is een Ruïne geworden. Ramptoerisme nu live op NPO1.

UPDATE: Baudet: "Ik herken me volstrekt niet in wat zij (Nicki Pouw-Verweij, red.) schrijft".

UPDATE: Eerdmans zou de lezing van Pouw-Verweij bevestigen. Baudet noemt dit nu een "aanval" (ja, nogal wiedes, red.) op hem. Noemt Eerdmans "ongeloofwaardig".

UPDATE: WNL meldt nu dat ook Eva Vlaardingerbroek de lezing van Pouw-Verweij bevestigt. Op NPO1 nu... reclame.

UPDATE: Hal-lu-ci-nan-te vertoning van Baudet nu bij Goedemorgen Nederland. Baudet probeert om beschuldigingen over het etentje heen te praten en doet alsof een boedelscheiding een hele redelijke normale oplossing is.

UPDATE: Nummer 10 Hans Smolders aan de lijn bij WNL. Neemt het op voor Baudet. "De enige die verandering kan brengen in Nederland die broodnodig is de heer Baudet."