Wat door partijleider Baudet een “uitstekend optreden“ van de jonge stormtroepen werd genoemd, is voor FvD-senator, provinciaal statenlid Noord-Holland en gemeenteraadslid te Amsterdam Annabel Nanninga “too little, too late” en “onacceptabel”. In een precisietweet gooit ze een bom op de boreale bierkelderpubers van Baudet. Ze heeft militaire steun, want ze krijgt meteen bijval van mede-senator en brigade-generaal b.d. Toine Beukering. Ze heeft ook Europese steun want EU-fractieleider Derk-Jan Eppink heeft haar statement ook gedeeld, en Rob Roos heeft zijn eigen verklaring getwitterd: ook hij wil JFvD helemaal platgooien en opnieuw opbouwen.

Onze verwachting is dat er meer FvD’ers zullen volgen (we kijken vooral richting de provinciale fracties), omdat de spanningen intern over Freek Jansen, de bestuurstop van JFvD, het royeren van klokkenluiders en de prominent presente Derde Rijk-verheerlijking binnen JFvD al veel langer bij steeds meer mensen dwars zit. En nu is er een Churchill opgestaan. Wij hadden niet anders verwacht van Us Annabel, maar ook Baudet zei het zelf al bij haar bekendmaking als kandidaat voor FvD in 2017: “Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet.” Voilà.

UPDATE: Daar zijn de eersten al. Fractievoorzitter Flevoland Gert Jan-Ransijn gebruikt ook het woord “sanering” voor de zuivering van JFvD, evenals Maarten Goudzwaard in Friesland.

UPDATE: Statenlid Zeeland Eelco van Hoecke en Statenlid Utrecht Yael Potjer zijn het ‘helemaal eens’. Het wordt nu wel heel lastig voor de partijtop/het partijbestuur om nog langer te doen of er niks aan de hand is in de jongerenstormabteiling.

UPDATE: Raadslid en allround good guy Kevin Krueger wil ‘keihard optreden en opdoeken’ jegens JFvD.

UPDATE: Omdat het van verschillende kanten tot ons komt nadat GS zijn naam onthulde, schrijven we het hier toch ff op: Ruben Hermse, één van de naziverheerlijkers uit de JFvD, zou niet alleen tot coördinator JFvD Zuid-Holland zijn gepromoveerd na zijn SS-citaten, maar ook recent fractiemedewerker van de TK-fractie geworden zijn.

UPDATE: FvD-senator Bob van Pareren ook achter Annabel. Er is echt een heel flink schaap over de dam gegaan.

UPDATE: Fractieleider Overijssel Johan Almekinders ook achter Bel.

UPDATE: Hele fractie Utrecht op het invasiestrand geland. Daarin zit ook Nicki Pouw-Verwij, landelijk kandidaat nummer 3. Zij is dus ook voor sanering van JFvD?

UPDATE: EU fractiemedewerker Maykel Darricarrere meldt zich als boordschutter voor Bel.

UPDATE: Vice-fractievoorzitter FvD Overijssel Frederik Tattersall is de eerste die het hardop zegt: Freek Jansen moet van de landelijke kieslijst.

UPDATE: Duo-raadslid (020) Adrien de Boer wil “extremistische, fascistoïde en antisemitische types” uit zijn partij schoonschipperen.

UPDATE: Hele fractie Flevoland achter Annabels oproep.

FvD Europarlementariër ook voor ausradieren JFvD: