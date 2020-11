UPDATE: Raadslid Kevin Kreuger gaat met Nanninga mee.

Thierry Baudet - King of the Ashes.





Flevoland!

Bestuurslid

LOL

Ondertussen.... Het is gezellig op de Forum-forums

Okee, even voor de mensen die na een communicatiedetox in een hutje op de hei pas net zijn ingeschakeld. Een partijleider (namelijk die van het FvD) ligt onder vuur omdat-ie een als nazi vermomd halfje aan boord van de U-boot houdt, alsook nazistisch gedachtengoed met de mantel der liefde bedekt. Vervolgens doet-ie een stap terug, waarop partijgenoten en media die zijn opgestaan tegen dat wannabe-Volksunie-gedrag door de intellectuele achterhoede van z'n gevolg worden uitgemaakt voor 'vieze verraders', dan doet de partijleider voor de gele gordijnen toch géén stap terug en meldt de nummer 3 van de kieslijst in een brisante brief dat hij (de partijleider dus) zich schuldig heeft gemaakt aan uitspraken als 'iedereen die ik ken is antisemiet' en 'een nieuwe wereldheerschappij' door Soros met nog meer Lange Fransiaans gewappie over 'Hillary Clinton' en 'de pedofielen', waarna een radeloze Beul Beau de guillotine aan Viggo de Dwaas geeft, de nummers 4 en 5 op de kieslijst hun steun geven aan het FvD-bestuur dat terloops de sloten van het partijkantoor had veranderd en daarom wordt beticht van 'een coup', terwijl de sociale media nog wel in het bezit zijn van Baudet en Freek de nazilover, maar het is allemaal trial by media en het is laag en iets met een splitsing en het is nog helemaal niet duidelijk wat Tisjeboy Jay ervan vindt maar Thierry moet huilen op televisie en hij had wel een relatie met Eva Vlaardingerbroek.

Zo, nu dat duidelijk is schakelen we door naar de Forum-fora, de Forum-Reddits en de (besloten) Forum-Discords, alweer de in het Adelaarsnest gekropen koekoeksjongen het traditioneel gezellig hebben met elkaar! Houd het netjes boys, vanavond voor 21.00 uur weer braaf bij mammie onder de wollie!

Een greep in de drek: Antisemitisme

Nog meer antisemitisme

Nazipijperij

Hitlerverheerlijking

Dreigementen

Hitlists, vrouwenhaat

Nazigedoe

Over joden

Nog meer nazigedoe

Heeee leuk dat zijn wij ❤️❤️❤️

Okee tikkie grappig maar wel jeune-nazi-verheerlijking

Gecoördineerd haatzaaien

Thierry zit zelf ook te trollen