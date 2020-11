Baudet is weer achter zijn gouden gordijn vandaan gekomen. Hij schrijft nieuwe partijleidersverkiezingen uit en kandideert zichzelf, maar niet voordat hij eerst anderhalve minuut spreekt over een "bitchfight", een "enorm gevecht in het openbaar" en dat is allemaal "karaktermoord", volgens een VERBOUWEREERDE Baudet. "Ze zijn nog bezig om nog veel meer naar buiten te brengen." (Dit klopt, kunnen we bevestigen.) Maar hij stapt opnieuw in de spotlight, schrijft nieuwe lijsttrekkersverkiezingen uit en op 30 november en 1 december kunnen alle leden stemmen. De kandidaat gaat zélf de 'digitale stemmingsinfrastructuur' regelen hiervoor (Dominion heeft nog wel stemkastjes!). Schrijf je NU in als kandidaat, iedereen kan meedoen want Forum voor Democratie is een, de naam zegt het al, democratische partij! En dat "ultieme verantwoordelijkheid" nemen door op te stappen, duurde dus welgeteld minder dan 48 uur... Your move, Kamerkandidaten & Statenleden!

UPDATE: Er is een mail aan de leden verzonden. Portee: 'Ik treed terug als voorman, kies mij nu als voorman'. Na de breek integraal de tekst.

UPDATE: STOP THE COUNT! BESTUUR FVD NIET OP DE HOOGTE VAN DEZE ALS VERKIEZING VERHULDE MACHTSGREEP

UPDATE: Bestuurder Astrid de Groot is 'woest' en komt naar verluidt met een eigen verklaring. Ze is van de partij-twitter gegooid. Op het partijkantoor worden de sloten vervangen, letterlijk: foto na de breek.

UPDATE: Baudet zou zelf aanwezig zijn op het partijkantoor en opdracht hebben gegeven tot het vervangen van de sloten.

UPDATE: JFVD -account deelt Stem Thierry Terug-plaatje op Insta.

UPDATE: NRC meldt dat Baudet per direct uit het FvD-bestuur is verwijderd.

Tekst FvD ledenmail

Zojuist heeft Thierry Baudet leiderschapsverkiezingen uitgeroepen voor Forum voor Democratie. Hieronder vindt u de brief die hij stuurde aan het bestuur. Spoedig hoort u meer.

Beste bestuursgenoten,

Het telefoongesprek van vanochtend en de ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben bij mij een zeer ongerust gevoel achtergelaten. Ik heb steeds aangegeven dat me het gaat om de ziel van de partij; en dat het behouden daarvan het allerbelangrijkste is voor mij. Daarom trad ik ook terug als voorman: als de spanningen te hoog oplopen moet eerst rust worden gevonden om daarna te kijken hoe samen verder. Die rust is niet gekomen: integendeel.

Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd en opportunisten die jarenlang trouwe en enthousiaste partijgenoten leken te zijn, proberen om mij en FVD stuk te maken met valse en totaal ongeloofwaardige verwijten die jullie wel mondeling wilden ontkrachten maar waar jullie geen schriftelijk statement over wilden afgeven. In ons gesprek vanochtend heb ik meermaals gevraagd waar de liefde bij jullie gebleven is; waar de haast vandaan komt om door te pakken; en waarom er garanties van mij moesten komen om nooit meer in de Kamer terug te zullen keren. Als dat de toon wordt, is er sprake van een machtsgreep - en een fundamentele koerswijziging. Daarover moeten de leden beslissen. Daarom schrijf ik een leiderschapsverkiezing uit. De mensen die willen dat het anders gaat kunnen zich kandideren. Ik zorg voor een digitale infrastructuur.

Op 30 november en 1 december kunnen alle leden hun stem uitbrengen. Onze bijna 50.000 FVD-ers zijn nu aan het woord.

