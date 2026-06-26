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ZIEN. Gordon doet allerslechtste Trump-imitatie ooit

Zoals men dan placht te schrijven: vakjury?

Er zijn echt heel, HEUL veel goede Trump-imitators (zie internet), maar uiteraard kan niet iedereen een Trump-imitatie nailen. En waar de meeste mensen op zich wel weten waar hun talenten en zwaktes liggen, heeft Gordon geen flauw benul waartoe hij op aarde is. En omdat ie tussen alle depressies door niet meer weet wat ie dan met z'n leven aan moet en een serieus baantje hem al te veel werd, vindt hij zichzelf nu aangekleed en geschminkt als de Amerikaanse president in hartje hoofdstad. En dat ziet er even weerzinwekkend uit als dat het klinkt en het klinkt even monsterlijk als het eruitziet. Twee dagen geleden zei Gordon nog het volgende: "Wat ik wilde zeggen is dat ik zo graag zou willen dat Nederland weer een keertje trots op me is." Ja nou hebben wij wel even een vraagje voor Gordon: HOE VIND JE ZELF DAT HET GAAT?

Zeg Nederland, bent u een keertje trots op Gordon?

Tags: gordon, trump, imitatie, slecht
@Dorbeck | 26-06-26 | 16:00 | 78 reacties

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