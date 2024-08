Wie had dat gedacht he, een jaar of tien geleden, toen het vervallen Mickey Mouse-baantje van Zandvoort louter het terrein was van de Clio Cup (wel een dikke bak: Clio Williams) en allerlei andere onbeduidende hobbyracejes (wel gaaf: Dutch Supercar Challenge) van vervelende incrowdfiguren? Vandaag namelijk weer in het absolute centrum van de wereldwijde sportwereld: de NEDERLANDSE GRAND PRIX! Dat hebben prins Brilsmurf en z'n entourage toch maar mooi gedaan. Volle bak op Zandvoort, volle bak op de Railcam, heel veel Jan-Dirks en Jan-Maartens die 'via via via een bevriend bureau' kaartjes hebben geregeld, reclamewereld helemaal dol en half Purmerend in de duinen / voor de televisie voor het grootste spektakel op aard. Lando Norris op P1, Max Verstappen op P2. Dat wordt duikboten, in die eerste bocht: PODIUM of JODIUM!

UPDATE - Norris wint! Boeeee! Verstappen P2, Kareltje P3