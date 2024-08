Drie Zandvoorten lang reed onze Max Verstappen iedereen kapot daar op de Bernhard Baan, maar neem maar van ons aan: dat gaat dit jaar niet gebeuren. De McLaren is te snel en de Red Bull te langzaam. Vandaag in de kwalificatie komt onze Max nog dichtbij (hij wordt tweede of derde), maar morgen in de race voorspellen we alvast een kansloze optocht. Tussendoor is er nog de Nacht van Zandvoort, een saai aftreksel van de Nacht van Assen, zeg maar een Fjoertoer met meer blauwe petjes. Al die sponsoren die strandtenten hebben afgehuurd, drank mag na 15.00 uur niet meer verkocht worden in de supermarkten, de kroegen DIE er zijn moeten om 01.00 uur dicht. Nou ja, dan maar zuipen op de baan & op de camping, zo voor de een na laatste keer. Of zelf racen natuurlijk. Hup Max!

UPDATE - Norris pole, Verstappen P2. Zeiden we toch! Dat wordt duikboten morgen de Tarzanbocht in