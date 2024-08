Wie had dat vroeger gedacht he

Kijk al die mensjes in hun spotgoedkope Verstappen-merch (€ 47,95 voor een petje) op weg naar de Prins Bernhard Dome voor een robbertje rijderij. Is het een keertje niet Super Saturday, dan is het wel Super Friday. Circa 100.000 racefans trekken vandaag naar het circuit voor allerlei heel erg interessante acts zoals de kumbayakrijsers van DI-RECT, Snollebollekes, Xander de Buisonjé, een of ander showteam en O JA, de Vrije Trainingen van de F1. Om 12.30 FP1 en om 16.00 uur FP2. Het waait en de coureurs doen al poepie in hun broekje, de aankomst van de fans kunt u kijken (en terugkijken) bij de gave RAILCAM hieronder. Later meerrrrr.

Uitslag FP1: Norris 1, Verstappen (met spin) 2