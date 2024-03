Veel dank aan de politie eenheid Amsterdam die dit weekend een persoon in een woning heeft aangehouden ivm een dreiging mij te vermoorden. Dank aan het team bedreigde politici van de politie Den Haag dat ik de aangifte snel kon tekenen. Zonder de politie was ik vogelvrij.

Iedereen maar mopperen op de pliesie van Mokum, maar ze kunnen echt wat ipv klimaatdemo's op de A10 faciliteren en iftarren tot ze een ons wegen. Er is dit weekend iemand in een woning (!) aangehouden die de toekomstige premier van alle Nederlanders een kopje kleiner wilde maken. Meer informatie over de verdachte volgt, tenminste als het goed is. Later meer.