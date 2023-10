Wauw! Dus Erdogan maakt er een - hoe noem je de islamitische tegenhanger van een k kruistocht eigenlijk? - sikkeltocht van.



Och, Erdogan wilde dit al langer. Oorlog tegen het Westen.

Dit is ook waarom ik tegen helpen van Oekraïne was; het is een val geloof ik. Het leger en/of oorlogsmaterieel zit in Oekraïne. Straks in Israel. Turkije zit tussen ons en die twee fronten in. Als hij aanvalt is het leger en al het materieel ingesloten in drie fronten, en de route naar Europe voor Erdogan "vrij". Hij zal daarbij geholpen worden door die dictator van Albanië, zijn vrienden in de Balkan en de Turkse diaspora die al sinds jaren in alle overheden van alle EU landen zijn geïnfiltreerd.

Ok, misschien vergezocht, en daar hoop ik zelf ook op, maar wat nu als ...?



Hoe dan ook, dreigementen van Erdogan kan men maar beter serieus nemen.