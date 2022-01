Precies wat we verwachtten. De kool en de geit sparen. Een door de omstandigheden afgedwongen 'spijtbetuiging' en haar een beetje naar de achtergrond duwen, zoals ook die Bouchallikht in de coulissen is geduwd, moet het doen. Sahia blijft gewoon lid van de VVD en is een toffe meid, niks aan de hand.

Voor degenen die een beetje willen snappen wat nou de status is van 'deradicalisering' dit genuanceerde artikel.

ctc.usma.edu/disengagement-or-deradic...

"Claims of success vary, but the general assessment is that current jihadist deradicalization programs generally only “work” with “soft core” militant jihadists, while usually having little impact with hardcore members. Crucially, no thorough evaluations of any of these programs are available yet in the open literature and claims about their effectiveness need to be treated with caution."

En, als slotconclusie:

"A fundamental question facing these programs is what is it that they are trying to change? Most programs do not simply want to change the prisoner’s behavior, but a prisoner’s beliefs and mind-set. They want the prisoner to believe that a cause that was previously seen as good, worthy and justified is in fact bad, misguided and unwarranted. In the end, prioritizing deradicalization over disengagement is a dangerous gamble. It provides a distorted view of the real nature of both the problem and its solutions."