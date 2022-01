Ex-lid van de Hofstadgroep (nogmaals: geen padvinders) Soumaya Sahla is al jarenlang actief binnen de vvd. Dat was volgens de partij vorige week nog geen enkel probleem, daar moesten we allemaal niet te veel achter zoeken, en iedereen verdient een tweede kans. Tot fractievoorzitter Sophie Hermans afgelopen zondag plotseling zei dat ze het toch ook wel ongemakkelijk vond allemaal, en dat de vvd nog eens goed na gaat denken over de rol van Sahla als adviseur Nationale Veiligheid. AD-commentator Hans Nijenhuis (die zelf trouwens TWEE MAANDEN LANG nadacht tot hij 'het extremisme' liet winnen na een column van Hanina Ajarai over MH17) vindt het allemaal te lang duren en is van mening dat je een ex-terorist niet kunt wegsturen als adviseur Nationale Veiligheid, omdat dan "het extremisme" dan gewonnen heeft (huh, red.). Ondertussen hebben wij nog nergens een reactie van Soumaya Sahla zelf op de hele kwestie gehoord, ondanks haar goede contacten bij de vaderlandse pers. Maar goed. We vroegen het vandaag aan Rutte, RTL Nieuws vroeg het aan Hermans, en niemand kreeg een antwoord. We blijven afwachten.

Hermans, zondag

Hermans vandaag