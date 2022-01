Sahla ging na haar gevangenisstraf politicologie studeren. Ze werd voorzitter van de Organisation for Reconciliation, Rehabilitation and Reintegration (ORRR), een organisatie gericht op integratie en verzoening.[ De Verenigde Naties nodigde haar uit als spreker op een conferentie over het gebruik van internet voor het tegengaan van extremisme. Ze wordt regelmatig door politici en burgemeesters benaderd voor advies over het tegengaan van radicalisering en integratievraagstukken. Sahla heeft als onderzoeksassistent gewerkt voor de Amerikaanse professor Benjamin Soares die aan het Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden verbonden was. Zij schreef in opdracht van het Ministerie van Defensie een artikel over de VN Missie in Mali waar Nederland aan deelnam. Tijdens haar werkzaamheden op de universiteit begon zij haar onderzoeksmaster in Afrikaanse studies. Ze zou veldwerk verrichten in Mali. Door de gevaarlijke omstandigheden, week zij uit naar Ghana. Haar veldwerk ging over de rol van de Golfstaten in Afrika. Haar veldwerk werd Cum Laude beoordeeld.

In 2011 kwam zij Frits Bolkestein tegen. Sindsdien is hij haar mentor. Sahla heeft samen met Bolkestein zijn Cambridge Union debat] tegen Tariq Ramadan voorbereid. De vergadering van YATA (Young Atlantic treaty association waar zij lid van is, benoemde Sahla tot speciale gezant bij de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Ze trad onder meer op als waarnemer in zowel Kiev als Rome.

Bron: everybodywiki