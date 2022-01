Als deze Soumaya Sahla volledig afstand heeft genomen van haar terroristische verleden - net als die Jason Walters - dan verdient ze m.i. op zich een tweede kans in een eerlijke 9-to-5 baan, maar wel met enige restricties.

Ik moest heel lang geleden toen ik in het onderwijs ging werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen om aangenomen te kunnen worden. Ik neem aan dat dat nu nog steeds zo is. Dat is om te voorkomen dat mensen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan bepaalde misdragingen, niet in een positie komen waar de verleiding erg groot is om weer 'de fout in te gaan'.

Nou weet ik niet precies wat de positie van deze Soumaya Sahla in de VVD is, want wat is ze nou? Dit lees ik oa:

"VVD-adviseur"

"Tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering"

"Volgens Wilders is Soumaya Sahla medewerker van de VVD-fractie, maar fractievoorzitter Sophie Hermans ontkent dat. 'Soumaya werkt niet voor mij, niet voor de fractie en heeft geen toegang tot de Tweede Kamer.'"

Maar om dat laatste gaat het volgens mij. Betekent 'geen toegang tot de TK' nou dat ze niet in de 'plenaire vergaderzaal' (of hoe het heet) mag komen, maar wel in het verdere TK gebouw, of ook daar niet? Mocht ze wel in het gebouw kunnen komen, en is Wilders (en zijn beveiliging) daar nooit iets over meegedeeld, dan is dat heel kwalijk, inderdaad. Mensen die een veroordeling voor terrorisme hebben, zouden een soort VOG moeten hebben (of niet hebben; het is maar hoe je het bekijkt) die toegang tot het TK uitsluit.

Ze zou er dan hooguit 'anoniem' als publiek naar binnen kunnen. Ik (en waarschijnlijk heel veel onderwijscollega's) weet dat, omdat ik een aantal keren een schoolklas begeleidde bij een bezoek aan de TK (in het kader van een lesochtend over democratie in het tegenover gelegen 'ProDemos'). Maar iedereen moet dan wel door een detectieportje, zijn schoenen dan uitdoen, ongeveer de veiligheidsmaatregelen die je op een vliegveld ziet.

Ja, Geert Wilders heeft een grote bek en ik ben het lang niet in alles met hem eens - met veel ook wel - maar dat hij over dit punt stennis schopt, kan ik billijken.