Goedemorgen. Zaterdag waren we even druk aan het roflollen om het oliebolwerpen waarmee de ongewenste overlastgevers van KOZP in Volendam werden afgepoeierd (bonuslol @ Eierwerper Ingrid). Maar ondertussen deed Geert Wilders een BRISANTE ONTDEKKING: de zus van het D66-Kamerlid Fonda Sahla, waar hij een cynisch twittergrapje over maakte waardoor heel Correct & Fatsoenlijk Zelfvoldanië al dagenlang digitale oliebollen naar de PVV-leider staat te gooien, blijkt Soumaya S. te zijn. En die was ooit lid van de Hofstadgroep. Ze was getrouwd met een jihadist die Ayaan en/of Geert wilde vermoorden en werd op 22 juni 2005 samen met hem (en een doorgeladen wapen) aangehouden op Station Lelylaan te Amsterdam. Citaat Wilders: "Tering zeg, Is deze Soumaya S. de zus van het D66-Kamerlid?" Ja, dat is ze.

[Bassiehofmodus] Nou nuanceerde de geblondeerde oudstgediende van de Kamer-oppositie onmiddellijk zijn "tering"-tweet door in een vervolgbericht op het microblog toe te voegen dat "[de] ene zus weliswaar niet verantwoordelijk [is] voor de andere zus" en bovendien merkt onder meer Elif Isitman ( Elsevier FD WNL De Telegraaf) op dat "[die] zusterlijke band in heel Den Haag en ver daarbuiten allang bekend [is]", maar wat de zaak alsnog brisant maakt, is dat Wilders naar eigen zeggen nooit is ingelicht door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid over deze familierelatie. Dat verbaast hem en baart hem zorgen. [/Bassiehofmodus]

Het is tegelijkertijd ook weer vreemd dat Wilders van niks zegt te weten: Soumaya is (met een veroordeling en drie jaar celstraf op zak) gederadicaliseerd, gaan doorstuderen en werkt bovendien al tien jaar voor de vvd in Den Haag, waar ze terecht kwam via Frits Bolkestein, die helemaal dol is op haar. De Bolk was ooit ook de mentor van Wilders. Op haar vvd-profiel natuurlijk geen woord over de minder gezellige kanten van haar verleden, maar het internet vergeet niets. Overigens hebben de dames ook nog een oudste zus, Karima, die deradicaliseringswerk doet.

Wat Wilders wel wist, kon weten of niet wist: hij wil in ieder geval opheldering van zowel de demissionair premier als van D66. Iemand nog een oliebol, ondertussen?