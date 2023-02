Ach, ik snap al die vragen die Wilders had over die Sahla op zich wel, maar volgens mij is ze toch op een zijspoor gezet door de VVD, en heeft ze geen toegang meer tot het TK gebouw, althans niet anders dan het 'gewone' publiek (maar dat weet ik niet zeker).

Wilders kan zich beter druk maken over die 'opgehaalde' ISers. Die zijn in potentie veel gevaarlijker dan Sahla (hoewel, 100% zeker weet je dat nooit, maar dat is mijn inschatting), en die horen überhaupt niet meer losgelaten te worden in de Nederlandse samenleving, waar ze zich destijds, tot hun kruintjes afgevuld met islamitische haat, van hebben afgekeerd om zich aan te sluiten bij een weerzinwekkende islamitische moordenaarsclub. In de Volkskrant stond vanmorgen weer een artikel over die ratten. Opmerkelijkste vond ik dit:

"Ze is niet de enige IS-vrouw die er het zwijgen toe doet. Nagenoeg allemaal beroepen ze zich tot nu toe op hun zwijgrecht. De meeste verdachten verschenen dinsdag ook niet in de rechtbank. Dat is opmerkelijk, aangezien een deel van dezelfde vrouwen eerder eiste dat de Nederlandse staat hen zou ophalen uit Syrië omdat zij hun strafzaak wilden bijwonen.''

Je ziet het, we worden gewoon weer gefopt: ze ''moesten'' worden teruggehaald omdat ze in staat moesten worden gesteld om hun rechtszaak bij te wonen, anders zou de rechter hun strafzaken seponeren, of in ieder geval cancellen, of hoe het juridisch heet. En nu steken ze een virtuele middelvinger op naar Nederland, door niet op te komen dagen bij hun zitting.

Het enige wat ze willen, is een 'slap on the wrist' - hoewel ze zelf eigenlijk niet snappen wat ze fout hebben gedaan - en daarna zo snel mogelijk een sociale huurwoning, een uitkering, toeslagen, en anonimiteit. En ''wij' laten het allemaal weer gedwee over ons komen.