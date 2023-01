He maar dat is raar. Toen de vvd ontzettende buikpijn had van het feit dat ex-terroriste Soumaya Sahla voorzitter was van de veiligheidstafel, schreef enge man Hans Nijenhuis al in het Algemeen Dagblad dat 'het extremisme gewonnen' zou hebben als zij niet terug mocht keren. En nu verschijnt, van de hand van diezelfde Hans Nijenhuis, opeens 'haar verhaal' in het Algemeen Dagblad. Daarin doet Soumaya een paar onthullinkjes over hoe glibberig de vvd haar voor de bus heeft gegooid die bij niemand die langer dan 3 seconden een vvd-politicus op televisie heeft gezien enige verbazing zullen wekken. En dan zegt Soumaya na dit alles ook nog eens dat ze juist wel actief wil blijven bij diezelfde vvd.

Maar wat ons vooral opviel is dat er nog wel een paar gekke dingetjes in 'haar verhaal' zitten, waar een journalist die zich niet van tevoren al #teamsoumaya had getoond, misschien wel vragen over had kunnen stellen.

Ten eerste: haar veroordeling. Volgens het stuk komt dat allemaal door een gesprek dat ze had met een zus (niet D66-Kamerlid Fonda Sahla, maar een andere zus) die in een apotheek werkte, waarin ze vroeg om de adressen van verschillende politici, waaronder Ayaan Hirsi Ali. "Zelf heeft ze altijd gezegd dat ze die politici brieven wilde schrijven om hen ‘uit te nodigen tot het geloof’." Okee. Maar dat is toch alsnog vrij idioot, privacyschendend en, zeker in de periode vlak na de moord op Theo van Gogh, extreem bedreigend? Waarom vraagt Nijenhuis niet hoe ze daar nu op terugkijkt?

Ten tweede: haar vader. In het artikel komt uitgebreid naar voren dat Soumaya's vader overleed precies ten tijde van de ophef, en dat ze toen druk was met zijn verzorging en daarna de rouw. Maar als het gaat over de periode dat ze contact kreeg met de Hofstad-groep, wijst ze er juist op dat ze door de strenge islamitische opvattingen van haar familie werd onderdrukt. Hoe past het verhaal van iemand die zich naar eigen zeggen juist heeft ontworsteld aan die onderdrukking, bij iemand die uiteindelijk alsnog zo'n hechte band met vader heeft, dat ze hem op zijn sterfbed verzorgt? Wij zeggen niet dat die twee niet samen kunnen gaan, snappen dat je dit niet zomaar vraagt in een interview en hebben er echt wel begrip voor dat zulke dingen complex zijn, maar als die vader zo'n prominente rol speelt in het verhaal is het vreemd dat deze schijnbare tegenstelling nergens wordt benoemd.

Ten derde: Frits Bolkestein. Wat is nu precies zijn rol als 'mentor' van Soumaya, is hij dat nu nog steeds en zo ja, hoe? Wat klopt er van het verhaal dat hij haar werk wilde laten doen voor de Haagse fractie wilde laten doen, en dat toen al werd afgehouden? En hoe is haar relatie met Bolkestein nu? Wordt niks over gezegd.

Nou ja, we lezen volgende week wel een rapport van de AD Ombudsman over doorvragen enzo. Toch?

Maar wat vindt ze hier nu dan van??

Schuld van haar vader

Andere tijden!

AMSTERDAM 16 Oktober 2006 - Terreurverdachte Soumaya S. de vrouw van Nouradin El F. verlaat maandagavond de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Daar begon maandag het 'Piranha-proces' tegen Samir A. en enkele anderen waaronder Soumaya S. en Nouradin El F. Zij worden verdacht van terroristische activiteiten.