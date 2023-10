De veroordeelde Hofstadgroep-terroriste Soumaya Sahla is weer terug bij de VVD als denktanker. Vorig jaar nam ze na enige commotie afscheid als voorzitter van het thematisch netwerk Justitie en Veiligheid van de liberalen. Inmiddels is ze herrezen als lid van het VVD-netwerk Migratie en Integratie, volgens de partij "hét platform voor liberalen om in discussie te gaan over deze voor de VVD zeer belangrijke onderwerpen." Dat vertelde Sahla gisteren in beeld en geluid aan Jort Kelder die verder dan "Je hebt nogal een apart CV op dit gebied, we gaan nu niet op alle details in" geen woord wijdde aan de terreurgeschiedenis van zijn gast. Soumaya Sahla ooit binnengehaald door VVD-icoon Frits Bolkestein, ontvangen op het Torentje door Mark Rutte en nu definitief witgewassen op de NPO (het AD verzorgde slechts het voorwasprogramma weten we nu) door de beste vrind van de minister-president. Dat wordt nog gezellig aan de formatietafel tussen Dilan Yesilgöz en PVV-leider Geert Wilders, die als oud-doelwit bepaaldelijk geen fan is van Sahla. Mocht ze een onoverkomelijke hobbel blijken voor het eerste kabinet Yesilgöz-Wilders dan is er nog niks aan de hand. Sahla promoveert op dit moment in Leiden in de rEcHtSfIlOsoFiE en dat is tegenwoordig een baangarantie als presentatrice bij Ongehoord Nederland zoals u weet.