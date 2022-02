Mag ik vast weer een teiltje? De krokodillentranen om een dame die "heel gevaarlijk" is (not). Het druipt er aan alle kanten weer uit, het sijpelt weer uit de kieren en de naden, de stuitende hypocriete toon van al die verontwaardigde PVV'ers. Gatverdamme wat hebben die toch een ton boter op hun hoofd als het gaat om veroordeelde criminelen in de gelederen.

Maar nee, nu dus een "terroriste", die met een bomgordel om naast Geert wilde gaan zitten in de Tweede Kamer, om hem naar de 72 maagden te teleporteren. Tuurlijk joh. De feiten liggen totaal anders. Ja, ze is veroordeeld. Ja, ze heeft haar straf uitgezeten. Ja, ze heeft zelfs wegens alle commotie, wat ze echt niet had hoeven doen, haar spijt betuigd. PVV'ers, die zullen nooit een moslim geloven. Die vraag om "spijtbetuiging" was alleen maar voor de show, dat weten we allemaal heus wel. Want nu heeft ze spijt betuigd en nu is het uiteraard weer niet goed, want hahaha, moslims liegen toch over alles? Takkiaaaaa...!

Laat Geert er lekker in gaar koken en ik hoop dat Rutte of wie ook van het kartel zegt: "Geert, jij hypocriete zuigert, je kunt die kamervragen geheel integraal in je poepertje stoppen, we doen er niks mee." Maar helaas heeft Mark de ballen er niet voor, die blijft nog beleefd ook. Jammer. Geert moet je aanpakken met stijl Geert.