Er zijn wel eens mensen bij een politieke partij, ook bij de vvd, er uit gezet wegens minder heftige zaken.

Ik denk nu even aan Halbe Zijlstra die dingen over Poetin zei, lang voor de invasie in Oekraïne, die wel degelijk juist waren. Zijn fout was een leugentje dat hij het letterlijk gehoord had in aanwezigheid van Poetin zelf in een datsja of zo.

Ik denk ook aan Mona Keijzer die een ander standpunt tav corona checks uitte en op staande voet werd ontslagen.

Een veroordeelde moslimterroriste mag echter gewoon via een baantje bij de vvd de tweede kamer inlopen! Een plek waar Eerdmans en Wilders werken, mannen die zij wilde vermoorden. Blijkbaar actief op zoek geweest naar het adres van Eerdmans. Deze vrouw is volstrekt onbetrouwbaar en mag natuurlijk niet op zo’n positie komen waarbij zij toegang tot de tweede kamer heeft, denk ook toegang tot privé informatie over kamerleden, al was het maar een telefoonnummer of duidelijkheid over waar en wanneer ergens aanwezig zijn.

Dat ze na haar straf ergens werkt kan, maar niet op posities waarin mensen in gevaar kunnen komen. Laat haar adviseur worden bij Natuurmonumenten of bij een Bond voor Ouderen, wat dan ook, maar iets waar ze geen terroristisch kwaad kan.