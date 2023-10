Caroline van der Plas is natuurlijk een hartstikke gezellige mevrouw die 's ochtends witte boterhammen met kaas naast een glas karnemelk kwakt om daarna eens lekker buiten het gras te gaan maaien op een zitmaaiertje - maar we moeten 'r natuurlijk niet te belangrijk maken. Caroline was onze hoop in bange dagen. Caroline kwam zelfs met de PREMIERSKANDIDAAT. Dat bleek Mona Keijzer en die is ook hartstikke leuk enzo maar natuurlijk niet degene die we handjes moeten laten schudden met Xi. En nu het belangrijkste thema van het land niet langer 'de boer' is en de ster van Pieter Omtzigt aan de hemel staat is BBB echt compleet verdwaald in de twilight zone. Dat kunt u lezen in een treinrampinterview van De T., ingestoken door Wouter de Winther, die iedere ochtend bij Mark Rutte op schoot kruipt om te vragen wie hij nu weer naar de zetelafgrond mag vvd'en. En dan krijg je dus dit: Pieter Omtzigt kraamt D66-taal uit en is een activist van Wakker Dier, Henk hoe staat het eigenlijk met dingetjes uitrekenen, CPB is stom, over geld hebben mag niet 'want dan stopt elke discussie', WE MOETEN INVESTEREN, betalen uit de ambtenaren, Henk, HENK, 'administratieve lasten, zorg, 22 miljard of zo', asielzoekers moeten naar 'weet ik veel misschien Duitsland'. Hier kunnen we dus echt helemaal niks mee. Wel gelachen!

