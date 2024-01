Hierboven Mona Keijzer die namens de BBB gisteravond de knuppel in een veilige provincie van het hoenderhok gooide. Mona wierp een blik op de kaart en zag dat Oekraïne best heel groot is en dat er meer afstand zit tussen de westelijke provincies en het front dan tussen Nederland en Praag. Daarnaast zag ze een video van een Oekraïens skigebied en daarmee wil ze niets zeggen, maar ze zag het wel. Al deze ontdekkingen resulteerden in het voorstel om Oekraïense vluchtelingen terug te sturen naar de veilige delen van dit immense land, omdat Nederland inmiddels best wel vol alsook overvol begint te raken. Alle Oekraïners terug naar hun eigen land, zodat ze daar kunnen vechten aan het front en wij weer huizen kunnen uitdelen aan Nederlanders, zo redeneert de BBB die blijkbaar heel graag in een rechts kabinet plaatsneemt. Daarbij vergeet ze voor het gemak even dat de oorlog niet enkel bestaat uit de loopgraven aan het front, maar ook uit Russische raketten die in alle uithoeken van Oekraïne kunnen landen, wat het aanwijzen van veilige gebieden aanzienlijk moeilijker maakt. Het mag geen verrassing zijn dat Mona geen steun vond voor haar plan, maar het signaal van de BBB is duidelijk: op het gebied van migratie vindt Wilders hier een goede partner.