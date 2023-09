Al dat gedweep met premeir kandidaten is vasthouden aan de oude manier van besturen via de achterkamertjes van het catshuis via advies commises, ambtenaren en consultatns. Het geeft de "gevestigde aprtijen" ook de reden om het over personen te hebben in plaats van beleid.

De macht hoort juist weer naar de tweede kamer te komen en de premeir en ministers horen voor de tweede kamer te werken. Juist de media en die (belgische) miljardairs daar achter willen dat juist neit. Want als het alleen maar om pottejes gaat kan je de macht beter corumperen. die paar minsters zijn makleijk te corumperen via consultants en ambtenare (die wel de "goede"partijen stememn) dan een sterke tweede kamer vol echte volksvertegewnwoordigers en gaan carriere jagers waar de "gevestigde"partijen vol mee zitten die als voorbeeld van hun"carriere" zien om in de achterkamertjes van het catshuis te komen om euro-commsiaris te worden.

DE "macht"heeft het dus al voor elkaar door het alleen over poppetjes te hebebn dat een reorganisatie van de macht steeds moeilijker wordt. Want ook de "nieuwe"partiejn gaan mee in het "poppetjes" spel.

vanaf nu zal je het dus niet meer over beleid gaan, maar alleen maar over poppetjes en rutte en Kaag gaan tijdens die afleiding nog even snel wat rechten en miljarden overhevleen naar de EU.