He verdorie dat had ons nou zo grappig geleken. Met dat wandelende wrak van een Joe Biden een bilateraal overleg in het Witte Huis en dat Caroline van der Plas met een handvol Hollandse hondenbrokken dan wel even die bijtgrage hond zou temmen. Of die slappe vaatdoek van een Justin Trudeau met z'n gelispel over 2LGBTWIQI@!I+ en dan Caroline opscheppen over hoe ze 's ochtends twee glazen karnemelk heeft gedronken. Of Xi Jinping die om advies vraagt in de kwestie-Taiwan omdat Caroline ooit een koe uit de gierput heeft gered. Zelensky die op bezoek in Nederland in een Massey Ferguson naar het Torentje wordt getrekkerd. GAAT DUS ALLEMAAL NIET GEBEUREN. Aan de kant Wiegel, je bent niet langer de beste premier de we nooit hebben gehad. Caroline van der Plas wil geen premier worden. "Haar vliegangst, aversie tegen het internationale politieke toneel én haar liefde voor het Kamerwerk geven daarbij de doorslag." Komende zondag schuift BBB een kandidaat naar voren, iemand met 'internationale ervaring'. "Mocht de benaderde premierskandidaat toch 'nee' zeggen, dan gaat Van der Plas haar keuze 'heroverwegen'." Wie is het? John Deere?!

UPDATE - "BBB laat aan WNL weten dat de premierskandidaat *niet* deze zondag bekend gemaakt wordt, maar dat ze willen dat dit weekend intern de knoop doorgehakt wordt. Pas in september krijgen leden en de pers de naam te horen, zodat hij/zij de tijd krijgt zaken af te wikkelen."