Als de PvdA/GroenLinks tandem 28 zetels haalt, betekent dat zeer waarschijnlijk dat de klimaatdrammers zullen meeregeren. Maar Timmermans is niet alleen op het gebied van klimaat een dommerik, die alle welvaart in Europa wil opofferen aan gebakken lucht en luchtfietserij terwijl de echte CO2 uitstotende landen en vervuilers China en India zijn. Zijn partij wil niets doen aan de asielinstroom en hij ziet de islam als een verrijking:

Hij zei letterlijk: "Uit die diversiteit in de samenleving halen we zoveel kracht en zoveel rijkdom..."

Dat Pieter Omtzigts NSC momenteel de grootste partij zou worden is niet zo vreemd na 12 jaar liegen en bedriegen door Rutte. Nederland snakt naar een eerlijke politicus en dat is Pieter Omtzigt zeker maar hoewel hij als econometrist een man van de cijfertjes is, ziet hij niets verkeerds in de islam die steeds meer grip op de samenleving krijgt. Hij kijkt niet naar achtergrond maar naar mensen. Hij lijkt te vergeten dat de achtergrond bepaalt wie mensen zijn en hoe ze handelen. Rond 2040/2050 is de meerderheid van de inwoners in Nederland islamiet. Het lijkt erop dat Pieter Omtzigt zich weinig zorgen maakt over de instroom van asielzoekers uit moslimlanden. Van de aantallen verschillende typen immigranten nemen ze slechts de derde plaats in. Hij vergeet dat kennis- en arbeidsmigranten qua aantal weliswaar de meerderheid vormen, maar ze komen en gaan, in tegenstelling tot de groep moslims uit Afrika en het Midden-Oosten die blijven en voor veel nakomelingen zorgen. Bovendien veroorzaakt hun verblijf in Europa een nimmer afnemende aanzuigende werking. Voor een man die veel inzicht heeft in cijfertjes vind ik dit een grove rekenfout. Verder sluit Omtzigt samenwerking met FvD en de PVV uit; 2040-2050 valt kennelijk buiten zijn gezichtsveld hoewel extrapoleren wel tot zijn kennispakket hoort.

De Nederlandse democratie staat op het spel, nu meer dan ooit! Hopelijk zien de kiezers dat ook in en laten ze zich niet verleiden door de staatsomroep en de bevooroordeelde kranten om voor 'het brede midden' te kiezen waartoe ze zelfs klimaatfascisten en Maoïsten rekenen.

Het is opmerkelijk dat de zogenaamde verdedigers van de democratie, en daartoe behoort Pieter Omtzigt zeker, de islam die, zodra ze de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt de democratie zal afschaffen en verruilen voor de sharia, geen strobreed in de weg leggen:

ook oud-minister Donner zei ooit dat als de meerderheid van de mensen in Nederland moslim is en ze willen dat de sharia wordt ingevoerd, dat ook zal gebeuren!

In Duitsland willen de regeringspartijen en de CDU de AfD, inmiddels qua grootte de tweede partij van Duitsland, verbieden omdat die partij islamkritisch is en daarom een gevaar zou zijn voor de democratie. In Nederland gingen ook stemmen op om de tegengeluiden van FvD en omroep ON te verbieden. Partijen die de massa-immigratie hebben bevorderd, met alle negatieve gevolgen van dien, willen de partijen die hun neus op de feiten drukken, die kans ontnemen. Ze spreken over discriminatie en islamfobie maar hun verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de eigen mensen door de totale ontwrichting van de maatschappij te stoppen doen ze niet. Rutte liet het kabinet vallen vanwege de asielinstroom maar hij liet in zijn eentje meer asielzoekers binnen dan zijn 41 voorgangers bij elkaar:

Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan, en dat is richting Mekka.

Pieter Omtzigt sluit de PVV uit en doet dus precies hetzelfde als de Duitse regeringspartijen: de boodschapper wordt veroordeeld, niet de dader.

Wat betekent het als de sharia bepalend is voor het recht?

Dat kan het beste geïllustreerd worden met een praktijkvoorbeeld:

De Iraanse Rayhana Jabbari werd in 2014 in Iran opgehangen omdat ze haar verkrachter neerstak. Volgens de rechter had ze de verkrachting als 19-jarige lijdzaam moeten ondergaan en na afloop een klacht moeten indienen. De verkrachter was een lid van de Iraanse geheime dienst en daarom was haar proces één grote farce.

Om Rayhana te dwingen dat ze de moord met voorbedachte rade had gepleegd, werd haar 14 jarige zus Shahrzad gearresteerd. Ze zou gemarteld worden als Rayhana niet zou toegeven dat ze het mes twee dagen voor het drama zelf had gekocht.

Er is door de Duitse regisseur Steffi Niederzoll een film gemaakt over deze gebeurtenissen.

De familieleden van de geheime agent hadden de executie kunnen verhinderen als ze dat hadden gewild. Rayhanna had dan haar principes moeten laten vallen. Dat deed ze niet: haar zus Shahrzad is daarom trots op haar sterke zus die ook nog zeven jaar in de gevangenis heeft doorgebracht voordat ze werd opgehangen. De film toont het ware gezicht van Iran: een op de sharia gestoelde islamitische dictatuur, volgebouwd met gevangenissen waar mensen worden gemarteld en gedood.