Mag binnenkort ook al niet meer: een mes bij u dragen in Den Haag. Het Haagse bestuur is het toenemende geprik spuugzat en neemt het verbod daarom op in de Algemene plaatselijke verordening. Het is binnenkort niet meer toegestaan om bijvoorbeeld keukenmessen, zakmessen of stanleymessen met of zonder punt op straat en in de openbare ruimte mee te sjouwen. Een noodzakelijke maatregel, want het liep de laatste tijd volledig uit de klauwen met het messengeweld in de stad achter de duinen. Tijdens de formatie kreeg Omtzigt een lading dolken in zijn rug, afgelopen juli propte Kaag een mes in Rutte's achterste en we kunnen natuurlijk de massale steekpartij op oud-Kamervoorzitter Arib niet negeren. Het politieke reces bracht niet de rust waar Den Haag op hoopte. De lemmeten bleven geslepen, waardoor Wopke Hoekstra plots het koude metaal voelde dat door Henri Bontenbal in zijn achterzijde werd gedrukt. En laten we vooral arme Sylvana niet vergeten die door haar eigen partij vanuit de NRC werd neergestoken en daardoor arbeidsongeschikt raakte. Het mag duidelijk zijn dat Den Haag wel een messenverbod kon gebruiken en complimenten aan het college van burgemeester en wethouders die deze nieuwe bestuurscultuur er doorheen duwt. Ingrijpen waar het steekt: dat zouden meer politici moeten doen.