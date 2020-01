Steekincident, kent u die uitdrukking? Dat is als er ergens iets gebeurt (vandaar: "incident") waarbij iemand iemand anders met een mes in het lichaam steekt (vandaar: "steek"). De laatste tijd vinden er volgens cijfers die de politie niet verzamelt steeds meer steekincidenten plaats. Het worden er zo veel, dat je je af kunt vragen of er nog wel sprake is van incidenten. Vandaar dat er nu burgemeesters zijn die messen willen verbieden. Erg vervelend voor de betrokkenen, maar ook erg vervelend voor de messenindustrie. Die kan dan geen messen meer verkopen. Maar daar hebben ze in Engeland, waar ze ook te maken hebben met steeds meer steak incidents, iets op gevonden. KOOP DAN, deze Viners messenset met messen met zonder punt.