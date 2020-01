Het gaat hard nu; na het landelijk verbod op gasgestookte cv-ketels in nieuwe woningen, het landelijk verbod op ironie op sociale media, het landelijk verbod op knalvuurwerk, het landelijk verbod op harde cartoons om te lachen, het landelijk verbod op gewone blanke mannen in reclamespotjes, het landelijk verbod op brandende houtkachels bij windstil weer, het landelijk verbod op plaatjes van tietjes/bipsen in openbare ruimtes, het landelijk verbod op dieselauto's in binnensteden, het landelijk verbod op bivakmutsen in gemeentehuizen, het landelijk verbod op harde grappen over dikke mensen die een Volkskrant-column hebben en het landelijk verbod op messen na dodelijke steekpartij in Drachten is er nu een landelijk verbod op ""jongeren"". En ze stappen met het Urgenda Arrest in de hand naar de rechter als de overheid NIETS doet!!!!1!