Eesterga, here we come!

Twitteraar Mark de Hollander houdt al een tijdje bij hoe pluis het in dit land is. Want het begon een beetje op te vallen dat er de laatste tijd zoveel gestoken en geprikt werd, in Nederland. Er werd zelfs een hashtag voor bedacht: #steekweek. Alle gegevens van steek- en schietpartijen gaan op een Google-kaartje, en dan krijg je dus dit land, dat ons land is.



217 schietpartijen in 2019 85 gewonden, 28 doden 1e week november 13 schietpartijen 2 gewonde 1 dode 469 steekpartijen 494 gewonden 28 doden 1e week november 18 steekpartijen 19 gewonden



Volgens burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is het allemaal de schuld van Engeland, maar daar geloven we niks van. Inzoomen met + om te zien waar je je nog veilig kunt houden in dit gave land. Spoiler: Urk, Waddeneilanden, Goeree-Overflakkee & Eesterga!