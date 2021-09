Aan de ene kant janken we met z'n allen dat politici moeten reflecteren en hun fouten moeten toegeven. Of tenminste, af en toe bijsturen ipv blind je eigen partijretoriek blijven volgen en uitspreken. Dat is wat er gebeurt bij Omtzigt. En nu ga jij hier bijdehand doen dat hij niet 'eerder' wat gedaan heeft? De man is gegroeid, de man heeft dingen gezien die niet correct zijn. Geloof die man, want hij is mischien wel de enige oprechte in die kamer. En ondertussen is er van alles geprobeerd om hem kalt te stellen. Omdat hij niet meeliep met de kliek. Ja, misschien moet je het maar zo simpel zien: hij heeft het licht gezien. Zo zouden er meer moeten zijn.

We kunnen klagen over Rutte, Kaag en al die haagse types die geen klote voor elkaar boksen en het omgekeerde doen van wat ze beloven, maar dit soort reacites zijn dus typerend. Zodra iemand bijstuurt was hij zogenaamd 'overal bij', had ie het allemaal anders moeten doen. Dan ben je dus onderdeel van het probleem...