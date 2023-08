Tegelijkertijd met de persalarmen met de strekking Von der Leyen draagt Hoekstra voor als Eurocommissaris pusht De T. vandaag Onvrede binnen CDA om Hoekstra als Eurocommissaris. Dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de sollicitatie van Hoekstra verwelkomt is een formaliteit (het is het Europees Parlement waar het mogelijk spannend wordt), dat anonieme CDA's in De T. leeglopen over de benoeming is al iets nieuwswaardiger maar de grote verrassing is de reactie van kersvers partijleider Henri Bontenbal. Die bevestigt in het artikel allereerst de onvrede binnen zijn partij: "Er zijn mensen die zeggen dat het Wopke niet had moeten zijn." Maar dan laat hij merken zélf ook niet zo gecharmeerd van de overstap te zijn: "Het is een voordracht van het kabinet. Het is gewoon echt Mark Rutte geweest die zei: Wopke is het meest geschikt. Het ging allemaal heel snel.” Vorige week stond Bontenbal op X bepaaldelijk ook al niet te juichen. Het heeft er alle schijn van dat de aasvreter niet bij het proces betrokken is geweest. Als de transfer van Hoekstra naar Brussel doorgaat wordt zijn plek in de Trêveszaal binnenkort ook weer door een CDA'er ingenomen. Benieuwd wie Mark Rutte kiest als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en of hij het ook aan Bontenbal laat weten.